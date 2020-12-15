 

На базе ВВС США в ФРГ во время российских учений ложно сработала тревога

15.12.2020, 8:35, Новости дня

Ложное срабатывание сигнала тревоги произошло на американской авиабазе Рамштайн в Германии после того, как российский атомный подводный крейсер произвел запуск четырех баллистических ракет из акватории Охотского моря, сообщили СМИ.

Как передает CNN, 12 декабря «российские военные учения вызвали на важнейшей военной базе США в Германии необычное оповещение о запуске баллистических ракет». По сведениям телеканала, «оповещение на базе ВВС Рамштайн привело к тому, что в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя», передает ТАСС.

Как следует из материала, российская сторона предупредила о потенциальной опасности для полетов в районе проведения учений, что является «обычной процедурой». По словам официальных лиц, Стратегическое командование Вооруженных сил США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляли угрозы, поэтому неясно, почему сработала тревога.

По сведениям телеканала, «ложное срабатывание сигнала тревоги», согласно предварительным данным, имело место после того, как информация о запусках поступила с секретных спутников, применяемых военными США. Они отслеживают запуски баллистических ракет по «инфракрасному следу», говорится в материале. Как отмечает телеканал, представители базы Рамштайн позже подтвердили, что получили оповещение о запуске и было установлено, что он был частью учений. Каких именно, не уточнялось. Источники CNN в Пентагоне отметили, что это были произведенные российской стороной запуски.

Напомним, 12 декабря в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Китай поздравил Байдена с победой на выборах

13.12 / Установлен первоисточник распространения коронавируса в России

19.10 / Мишустин: Российская экономика прошла первую фазу пандемии лучше многих стран

29.10 / “Есть ситуации, в которых женщине необходимо сделать выбор”. Огневич высказалась в поддержку протестов в Польше против запрета абортов

12.11 / В “Голосе” призвали отправить Степанова в отставку

09.10 / Власти России заявили, что уголовных дел против Тихановской не возбуждалось

30.08 / В Украине для госпитализации нужен ИФА-тест – глава Минздрава

26.08 / Иван Сафронов отказался давать показания следствию

31.08 / Эксперт: Общение с населением в интернете становится необходимостью для любого главы региона

14.12 / В США началась вакцинация от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска