На сайте ЦРУ появилась вакансия ведущего популярного YouTube-канала на русском языке

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15.12.2020, 8:37, Разное

Официальный сайт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США опубликовал вакансию ведущего YouTube-канала с аудиторией более 1 млн человек на русском языке.

Среди требований – безупречное владение русским языком, хорошее знание русскоязычных интернет-мемов и готовность к командировкам в изоляторы временного содержания раз в несколько месяцев.

Соискателям предложена возможность удалённой работы, соцпакет и возможность устройства детей на учёбу в престижные университеты США на бюджетной основе. Преимущество при найме будет отдаваться представителям национальных и сексуальных меньшинств, инвалидам, вегетарианцам и небинарным индивидуумам. Директор Восточноевропейского отдела ЦРУ Мэри Сингер заявила, что ей бы хотелось, чтобы эту должность занял афроамериканка.

– Недавно мы произвели ротацию кадров с целью уменьшить долю белых гетеросексуальных мужчин в наших интернет-подразделениях. В результате освободилась данная вакансия, которую бы хотелось отдать чернокожей женщине или мужчине-индусу с ограниченными возможностями. Нам важно, чтобы русскоязычная аудитория видела, какие профессионалы работают в нашей команде независимо от цвета кожи, убеждений и вероисповедания, — заявила Мэри Сингер.

Подать заявку на вакансию можно в Общественной приёмной ЦРУ в Москве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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