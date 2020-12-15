 

Политолог: Белорусские силовики передадут Лукашенко в руки народа

15.12.2020, 8:32, Разное

Политолог Андрей Суздальцев отметил, что из-за неограниченной власти президент Белоруссии Александр Лукашенко даже внешне стал похож на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Его режим стал таким же тоталитарным, хотя политический статус белорусского лидера неуклонно снижается.

Суздальцев уверен, что своими действиями и решениями Лукашенко привел страну к национальному расколу, жестоко преследуя своих противников. Но власти всё чаще по ошибке натравливают силовиков на близких или даже родных им людей. Более того, окружение Лукашенко не может в достаточной мере защитить своих сторонников и предоставить им мотивацию сохранять верность, поэтому они не видят будущего страны во главе с ним.

Если раньше Александр Лукашенко мог контролировать силовиков, прикрываясь полученным на выборах мандатом, то сейчас они понимают, что никакой реальной поддержки президента со стороны народа нет. Политолог сравнил эту ситуацию с цирковым номером, в котором человек находится в клетке с тиграми. Его безопасность обеспечена лишь до тех пор, пока кроме него в ней также находятся вооруженные люди. Эксперт подчеркнул, что рано или поздно эти люди предадут Лукашенко и передадут его народу, который “сожрёт” его подобно тигру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Призрак Черной Леди и несчастная Хелен

01.10 / Роспотребнадзор запретил продажу хвойных деревьев из-за опасности передачи коронавируса

11.09 / Скандалы: Спасти врио Кобзева

25.06 / Модный дом Trussardi

23.10 / Пожар в мебельном цеху в Махачкале сняли на видео

15.09 / Переживающий из-за смерти Легкоступовой яхтсмен Фирсов снова пьянствует

08.12 / Ксения Собчак, Юрий Колокольников, Агата Муцениеце и другие на съемках сериала “Крюк”

13.11 / Мнение: Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России?

28.09 / Мнение: Боевые действия в Карабахе. Видео. 28.09.2020

02.11 / Мнение: Кому понадобились российские войска в испанской Каталонии?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска