 

“Поздно вечером”: Виталина Цымбалюк-Романовская выпустила дебютный клип

15.12.2020, 8:30, Разное

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о выходе дебютного клипа. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от подписчиков.
Экс-супруга Армена Джигарханяна сообщила, что музыку для дебютной видеоработы сочинил Владимир Быстряков, а текст – Владимир Гоцуленко. Примечательно, что клип был снят Виталиной Цымбалюк-Романовской в коллаборации с дочерью композитора – Маргаритой Быстряковой. “Мы давно хотели это сделать и успели ко Дню рождения Владимира Юрьевича”, – упомянула красотка. Ссылку на премьеру клипа хозяйка аккаунта дала в шапке профиля.

Фолловеры, просмотрев клип, восприняли дебютную работу знаменитости с восторгом, оставив на странице большое количество хвалебных комментариев. Особенно поклонники отметили красоту голосов вокалисток, а также вдохновенный текст произведения.



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