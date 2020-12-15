 

“Это предательство”: Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о своей работе со звездами

15.12.2020, 8:30, Разное

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева недавно стала участницей телешоу “Звезды сошлись”, в рамках которой пояснила о нюансах своего сотрудничества со звездами шоу-бизнеса. Знаменитость упомянула о ряде некомфортных моментов, с которыми ей порой приходится сталкиваться в собственной деятельности.
Пиар-директор сообщила, что, кроме Юлии Началовой, её клиентами также являлось немалое количество звезд сцены – Авраам Руссо, Стас Михайлов и т.п. Свою работу она назвала интересной, однако периодически в ней случались и неудобства, связанные с ночными звонками и прочими нестандартными моментами. Будучи незамужней, директор справлялась с подобными проявлениями сравнительно легко, но впоследствии, после заключения брака, муж настоял на том, чтобы такого не повторялось. Особо неприятными факторами своей работы она назвала слухи, сплетни и домыслы, периодически сопровождающие жизнь селебрити.

“Бывают случаи в шоу-бизнесе, про тебя говорят, наговаривают, а артист, которому говорят, не проверяет. Мне обидно, когда не проверяет, а просто слушает. Я однажды сказала одному артисту, что это предательство”, – призналась Исаева.

К слову, пиар-директор отметила, что наиболее комфортным для неё было сотрудничество с Олегом Газмановым. В частности, исполнитель нередко помогал преодолевать ей трудности, случившиеся в её жизни. Об этом пишет Инфореактор.



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