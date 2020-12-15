 

Анна Калашникова стала жертвой панической атаки

15.12.2020, 8:30, Разное

Российская певица Анна Калашникова призналась, что на одном из последних выступлений у нее произошел приступ панической атаки. Поскольку ранее с ней такого не случалось, исполнительница подумала, что она умирает.
Неприятный инцидент произошел с ней во время презентации клипа в столичном ресторане. В разгар праздника Анна Калашникова просто рухнула на пол, чем испугала присутствующих гостей. Певица попросила вызвать ей скорую помощь, посчитав, что она умирает. Однако среди гостей присутствовал медик. После осмотра артистки он пришел к выводу, что у нее произошел приступ панической атаки, которую мог вызвать сильный стресс.

Анна Калашникова призналась, что с такими ощущениями она ранее не сталкивалась, поэтому и начала говорить о смерти. Чтобы прийти в себя певице понадобилось всего 15 минут. Но теперь исполнительница опасается, что паническая атака может повториться вновь на фоне плотного предновогоднего праздника.



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