Чем опасно изменение магнитных полюсов Земли?

15.12.2020, 8:22, Разное

За всю историю Земли магнитные полюса нашей планеты много раз менялись местами. Явление, при котором это происходит, называют инверсией магнитных полюсов. Инверсия случается через случайные промежутки времени, согласно данным исследований они составляют от десятков тысяч до миллионов лет.

Точные причины, почему происходит инверсия магнитных полюсов всё ещё остаётся загадкой, предполагается, что это обусловлено изменениями в течениях расплавленного вещества в мантии, но почему происходят эти изменения не ясно. Инверсия ни разу не происходила за всё время существования на Земле Homo sapiens. Предположительно последний раз полюса менялись местами около 780 тысяч лет назад.

Почему ожидается скорая инверсия магнитных полюсов?

Магнитные полюса всё время немного смещаются, обычно это смещение не превышает пары километров в год, но в последние десятилетия движение южного магнитного полюса заметно ускорилось, каждый год он смещается на десятки километров и продолжает ускоряться. Считается, что это может быть предвестием новой инверсии, однако, поскольку явление исследовано плохо, учёным неясно, когда же она произойдёт, может быть через 10 лет, может, через 100, а, может, магнитное поле поколеблется и вновь вернётся к спокойному состоянию, такое уже случалось 41 000 лет назад.

Согласно геологическим исследованиям во время инверсий магнитосфера Земли ослабевает настолько, что космическое излучение может достигать поверхности Земли, что приводит к существенному росту уровня радиации, поэтому инверсия может нанести существенный ущерб живым организмам на планете, большинство видов переживут это, но радиация может привести к вымиранию некоторых, чувствительных к ней видов. Человечеству это грозит резким ростом уровня онкологических заболеваний и генетических мутаций у новорождённых. Сопоставление археологических данных о вымирании видов и геологических о времени прошлых инверсий показывает, что инверсии никогда не приводили к массовым вымираниям.

Чём опасна инверсия для человечества?

Наибольшую опасность смена полюсов носит для человеческих технологий. Во-первых, все современные системы навигации, так или иначе, ориентируются на магнитное поле Земли, изменение местоположения полюсов и индукции поля приведёт к сбою во всех навигационных системах и как следствие во всех устройствах и сервисах, использующих навигацию. Во-вторых, вся современная электроника уязвима для воздействия радиации, микросхемы могут просто выходить из строя при солнечных вспышках.

Одна длительная вспышка на Солнце может в техническом плане отбросить нас к уровню середины 20-го века. В-третьих, электромагнитная индукция, возникающая из-за изменения магнитного поля планеты, в совокупности с повышенной радиацией может привести к крайне сильным грозам и газовым разрядам в неподходящих на электростанциях. Первое приведёт к крупным пожарам, второе может вывести из строя некоторые электростанции и оставить целые страны практически без электроэнергии.