Идеолога режима Саакашвили сравнили с Гитлером

15.12.2020, 7:57, Новости дня

Власти Грузии подвергли резкой критике одного из лидеров оппозиции Георгия Бокерию и его супругу Тамар Черголеишвили, которые в оскорбительной форме отозвались о западных дипломатах, критически высказывающихся в адрес оппозиции за бойкот парламента. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», депутат Ираклий Кобахидзе сказал, что «за организованными и оркестрированными нападками на послов стоит обанкротившийся политик Георгий Бокерия». Он назвал Георгия Бокерию «одним из создателей фашистского режима» экс-президента Михаила Саакашвили, а Тамар Черголеишвили – «Евой Браун».

Ранее посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш, регулярно подвергающийся нападкам грузинской оппозиции, заявил, что аргументы этих политиков вызывают у него «удивление», настолько они наполнены «фантазией». Дипломат предложил учредить приз за «самые экзотичные и полные фантазии» обвинения в адрес послов от грузинской оппозиции.

Радикальная грузинская оппозиция, которая не хочет работать в парламенте, а также ее сторонники продолжают оскорблять и других западных дипломатов. Руководитель оппозиционного канала «Мтавари архи» («Главный канал») Николоз Гварамия, ранее обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино, выступил с оскорбительными упреками в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан.