В Лондоне ввели максимальный уровень ограничений по COVID-19

15.12.2020, 7:57, Новости дня

Власти Великобритании объявили о введении максимального уровня ограничений в Лондоне из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. Кафе и рестораны будут работать только на вынос,в парках разрешено собираться не больше шести человек, не проживающих вместе.

Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Лондон переходит на максимальный, третий уровень ограничений в связи с выросшим числом заболевших коронавирусом. Несколько дней назад город вышел на первое место в стране по COVID-19, передает РИА «Новости».

Сообщается, что запрещено присутствие болельщиков на спортивных стадионах, а публике – в театрах. Закрытие непродовольственных магазинов, салонов красоты и спортзалов не предусмотрено ни на одном уровне.

На Рождество правила по всей стране будут смягчены: с 23 по 27 декабря разрешено будет собираться дома трем семьям. Однако врачи призывают правительство отказаться от послаблений из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Ранее дополнительные ограничения в связи с пандемией ввела Швейцария. В стране запретили общественные мероприятия и ограничили работу магазинов, ресторанов, музеев и библиотек до 19.00, новые меры в связи с пандемией будут действовать до 22 января.

Также канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января.

Тем временем, Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству. Новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция. Министерство внутренних дел страны разослало циркуляр об ужесточении требований в 81 провинцию республики. Рестораны и гостиничные кафе смогут оказывать услуги общественного питания только постояльцам. Они не имеют права осуществлять заказы навынос, а инспекционные мероприятия в их отношении будут усилены. Кроме того, в Турции введен комендантский час в будние дни с 21.00 до 05.00 по местному времени, который также действует с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника.