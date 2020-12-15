Коллегия выборщиков в Неваде поддержала Байдена

15.12.2020, 5:57, Новости дня

Коллегия выборщиков в американском штате Невада завершила голосование, поддержав кандидата от демократов Джозефа Байдена, сообщила телекомпания CNN. Ранее республиканцы пытались оспорить итоги выборов в этом штате.

Отмечается, что выборщики Невады отдали за Байдена шесть голосов. По данным телекомпании, голосование выборщиков завершено в 12 штатах. У Байдена 36 голосов, у действующего президента США республиканца Дональда Трампа – 56, передает ТАСС.

В понедельник коллегия выборщиков в штате Вермонт первой в Соединенных Штатах первая завершила голосование, поддержав Байдена.

Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.