Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой посадки на Венеру

15.12.2020, 5:55, Новости дня

Роскосмос к 50-летию посадки межпланетной автоматической станции «Венера-7» на поверхность Венеры обнародовал документы по подготовке аппарата к полету.

«Полвека назад, 15 декабря 1970 года, советская автоматическая станция «Венера-7» совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность соседней к Земле планеты Венера и отправила с нее назад радиосигналы. Это достижение стало итогом десятилетней работы», – говорится на сайте Роскосмоса. Там же можно посмотреть приказы министра общего машиностроения, письма ученому секретарю Межведомственного научно-технического совета, протоколы заседаний этого совета, заключения государственных и экспертных комиссий, фотографии и другие документы.

Так, основными отличиями спускаемого аппарата «Венеры-7» от ее предшественницы, которая перестала передавать информацию за 18 км до поверхности, стали повышенная теплоизоляция, новый высотометр, изоляционный материал, измененный корпус, который смог выдерживать большее давление. В результате масса автоматической станции увеличилась до 500 кг. Спускаемый аппарат «Венеры-6» весил 380 кг. В качестве астрономической даты запуска рассматривался август 1970 года, передает ТАСС.

Согласно опубликованным документам, во время создания автоматической станции предприятию-изготовителю неоднократно предъявлялись претензии. В частности, в приказе министра общего машиностроения от 3 февраля 1970 года руководство завода им. Лавочкина обвиняется в недостаточном внимании к объекту. «Отсутствие должного внимания со стороны руководства завода (тт. (Алексей) Милованов, (Георгий) Бабакин) к изготовлению объектов В-70 и недостаточно проработанная схема обеспечения испытаний экспериментальных объектов материальной частью привели к задержке проведения ряда экспериментальных работ по этому объекту», – говорится в документе.

Тем же приказом руководству завода было предписано представить уточненный график изготовления аппарата, который предполагает своевременное завершение экспериментальных работ. В конце мая 1970 года в повестке дня заседания коллегии министерства общего машиностроения отмечается, что руководство завода им. Лавочкина не обеспечило устранение замечаний после рассмотрения конструктивных и схемных решений экспертной комиссией. В свою очередь Милованов и Бабакин заявили, что «все замечания по объекту В-70, сделанные Межведомственной экспертной комиссией, будут реализованы до отправки объекта на полигон».

В июне 1970 года прошло заседание государственной комиссии. На нем генеральный конструктор завода им. Лавочкина Бабакин доложил о завершении испытания. «Проведен полный цикл наземных испытаний. Объем испытаний достаточный для выхода на летные испытания, согласован с ЦНИИмаш и Минобороны», – говорится в протоколе заседания.

Бабакин уточнил, что незаконченными остались только вертолетные испытания, а также проверки бортовых источников тока, которые планировалось завершить месяцем позже. «Считаю, что выполненный объем испытаний <…> позволяет осуществить пуски в намеченные даты», – подытожил Бабакин.

В конце июля Госкомиссии было доложено о повреждении кабелей аппарата. Специалисты заменили жгуты и доработали крепления кабелей. Во время того же заседания разработчиков всех систем обязали провести подробный анализ прошедших испытаний.

«Венера-7» была выведена на орбиту при помощи ракеты- носителя "Молния-М" с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Полет до поверхности у нее занял чуть менее четырех месяцев.

На поверхности «Венеру-7» ожидали жесткие условия – давление около 100 атмосфер и температура почти 500 градусов по Цельсию. При входе аппарата в атмосферу у него отказал телеметрический коммутатор, поэтому он передавал только информацию об окружающей температуре. «По косвенным признакам (времени снижения спускаемого аппарата в атмосфере, длине траектории спуска, скорости и характеру изменения передаваемых с него данных) ученым удалось составить профиль соответствия окружающей температуры высоте до поверхности планеты», – уточнили в Роскосмосе.

В итоге непосредственно на планете автоматическая станция проработала около 20 минут, после чего внутренняя аппаратура нагрелась до 500 градусов и перестала работать. После завершения миссии главным конструкторам завода им. Лавочкина и НИИ приборостроения Георгию Бабакину и Михаилу Рязанскому было поручено «провести тщательный анализ работы систем объекта В-70 и разработать перечень мероприятий по выявлению и устранению причин отказов, имевших место при полете станции», – говорится в приказе министра общего машиностроения.

Несмотря на отказ части научной аппаратуры, было принято решение премировать предприятия, которые были задействованы в создании станции, совершившей первую в истории мягкую посадку на Венеру, а программу изучения этой планеты продолжить.