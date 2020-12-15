При пожаре в Башкирии погибли постояльцы дома престарелых

15.12.2020, 7:55, Новости дня

Пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек.

«Горел дом престарелых, погибли пожилые постояльцы пансионата, по сотрудникам устанавливаем», – сказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в 2.53 поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в селе Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади – 72 квадратных метра. Помещение было зарегистрировано как дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 4.31. В 6.00 объявлена полная ликвидация пожара.

Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались пять человек. Как сообщил представитель администрации Абзелиловского района, спасшиеся – сотрудники сгоревшего дома престарелых. «Погибли и пострадали пожилые постояльцы», – сказал он.

Между тем позже заместитель главы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслан Юсупов сообщил, что среди спасенных есть и постояльцы.

«К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется», – добавляет пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

На место пожара выехал начальник ведомства Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС РФ привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9.00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара в доме престарелых. На место происшествия выехал прокурор района. Будет проверено соответствие объекта противопожарным и иным требованиям, а также полнота действий контролирующих органов

В Абзелиловском районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава района Ильдар Нафиков.