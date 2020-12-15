Каждый пятый россиянин собрался уезжать на новогодние праздники

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15.12.2020, 3:55, Новости дня

Более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия, почти половина из них решила воспользоваться автомобилем, говорится в исследовании сервисов Работа.ру и СберАвто.

«Большинство жителей РФ доберутся до места отдыха на автомобиле – этот вариант отметили 44% респондентов. Четверть опрошенных (26%) выбрали для путешествия поезд или электричку. Еще 18% участников исследования отправятся в путешествие на самолете, а 12% – поедут на автобусе», – передает РИА «Новости» текст отчета по итогам собеседования более 3,5 тыс. респондентов.

В целом путешествие на длительных выходных планируют 22% россиян. 20% из них отправятся по городам России, а 2% – за границу.

Среди тех, кто планирует путешествие по России, 17% опрошенных посетят Москву и города Московской области. 14% респондентов отметили, что поедут в города Золотого кольца России. 13% решили отправиться на каникулы в Санкт–Петербург, а 11% – в один из городов Сибири. 9% жителей РФ поедут в Краснодарский край, по 5% – в Карелию и на Кавказ, а 3% – в Крым. Еще 2% жителей РФ будут отдыхать на Дальнем Востоке, и по 1% – в Ставропольском крае и Калининграде.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что на новогодних праздниках запланировали путешествие на Алтай, на Урал или в Казань.

Ранее Роспотребнадзор в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовал на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу.

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать на новогодние праздники.



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