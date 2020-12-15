Определена грузоподъемность российского ядерного буксира

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15.12.2020, 7:55, Новости дня

Российский ядерный буксир «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, говорится в документах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно требованиям к ядерному буксиру, содержащимся в документах госкорпорации, он должен обеспечить «выполнение транспортной операции в составе орбитального комплекса по доставке модуля полезной нагрузки массой до 10 тыс. килограммов включительно с начальной орбиты (900 км над поверхностью Земли) на орбиту искусственного спутника Луны за период не более 4800 часов (200 земных суток)», – передает РИА «Новости».

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что не видит в таких длительных сроках доставки особых проблем. По его словам, грузы буду отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет обходиться намного дешевле, чем традиционными космическими средствами.

Он призвал разделить транспортные системы для перевозки людей и грузов точно так же, как это сделано на Земле. «Люди не ездят в товарных вагонах, а уголь не перевозят в пассажирских вагонах. Пока в космосе и грузы, и людей, по большому счету, возят практически одни и те же космические системы. Людей нужно доставлять безопасно, а безопасно – это быстро. Что касается грузов, то здесь, в первую очередь важна экономическая эффективность доставки. А доставить нужно просто вовремя», – сказал Ионин.

По его словам, ядерный реактор и экономичные ионные двигатели позволят обеспечить низкую цену доставки.

Говоря о сроках доставки, он сказал, что если какие-то грузы понадобится доставить на Луну, например, к прибытию пилотируемого корабля с экипажем, то грузы нужно будет просто отправить на буксире на 200 суток раньше начала пилотируемой экспедиции.

Эту ситуацию он сравнил с северным завозом, когда грузы в поселения Крайнего Севера завозятся раз в год, но крупными партиями. «Земные компетенции обеспечения Арктического региона грузами могут быть использованы в обеспечении лунных поселений. Очень много похожего между лунными проектами и освоением Арктики», – сказал эксперт.

Напомним, в январе Роскосмос раскрыл сроки запуска ядерного космического буксира.

В августе 2019 года макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что создание «ядерного буксира» откроет РФ дорогу на Марс.



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