Башню из человеческих черепов обнаружили в Мексике

15.12.2020, 7:45, Разное

Жуткую находку обнаружили археологи посреди Мехико. Исследователи наткнулись на древнюю башню, полностью состоящую из человеческих черепов.

Оказывается, ацтеки демонстрировали останки людей, пытаясь таким образом навести ужас на своего врага и отпугнуть европейских завоевателей.

По мнению экспертов, обнаруженные части сооружения – это фасад и восточная часть башни, в которой в совокупности, как насчитали ученые, содержится 119 черепов, в дополнение к сотням других, найденных ранее.

Ранее археологи уже находили в мексиканской столице подобные сооружения, однако в этот раз исследователи сделали действительно необычное открытие: в стене башни были обнаружены десятки женских и детских черепов, которые были принесены в жертву верховному божеству – богу войны и солнца. То есть ацтеки приносили в жертву даже своих соплеменников.