Самые жуткие прогнозы об изменении климата

15.12.2020, 7:42, Разное

Климатические модели, которые предсказывают самые высокие темпы потепления в следующем веке, оказались самыми точными в отображении климатических изменений за прошедшее десятилетие.

Разнообразие климатических моделей — это причина, по которой результаты долговременных предсказаний в изменении климата настолько отличаются друг от друга. Одни модели предсказывают потепление лишь на несколько градусов, другие же гораздо радикальнее. Люди часто указывают на более скромные модели, говоря, что с климатом все не так плохо, но тут есть кое-какие плохие новости. Группа исследователей из Института Карнеги уверена: самые точные модели те, которые одновременно являются самыми суровыми.

Сравнивая данные за десятилетия, полученные с климатических спутников, с целым диапазоном различных климатических моделей, сложно не заметить, кто был прав. В эти данные входит количество солнечного света, отраженное обратно в космос, сколько жара покидает Землю и сколько энергии в общем входит в атмосферу Земли и покидает ее.

Самыми точными оказались модели, которые предсказывают высочайший уровень потепления к началу следующего века.

С высокой степенью вероятности уже к 2100 году потепление составит 5 градусов по Цельсию. Скорее всего (95% вероятности) этот уровень будет держаться на уровне 4 градусов по Цельсию, если мы ничего не предпримем.