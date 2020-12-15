Американский журнал рассказал о российском «танке-звере»

15.12.2020, 7:40, Новости дня

Американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest высоко оценил российский танк Т-90, назвав его одним из лучших военных изобретений России.

«Т-90 и его вариации – это чертовски хороший танк. <…> Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру», – передает РИА «Новости» текст материала Ларсона.

По его словам, танк обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны: у него есть корпус и башня с низкой посадкой, что делает боевую машину трудной целью для поражения. Экипаж Т-90 вмешает до трех человек, что позволяет боевой машине оставаться компактной.

Публицист отметил, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем, и поступательно улучшают их.

«Танк отличается улучшенной мобильностью и управляемостью. Этого удалось достичь благодаря установке мощного двигателя, автоматической системы передач и системы управления с помощью штурвала», – отметил автор статьи.

Ларсон также называет сильными сторонами танка его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкую броню.

Ранее National Interest писал, что сочетание надежных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающемся мире.