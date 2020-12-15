 

В сгоревшем пансионате в Башкирии не было системы противопожарной защиты

15.12.2020, 7:40, Новости дня

Частный пансионат в селе Ишбулдино в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек, не был оборудован системами пожаротушения, сообщили в республиканском главке МЧС России.

«Были пожарные извещатели, систем пожаротушения не было», – передает ТАСС сообщение главка.

Согласно строительным правилам для организаций соцзащиты, такие здания должны оснащаться установками дымоудаления, системами тушения огня, противопожарным водопроводом и другими системами. Также правила противопожарного режима устанавливают требования к планировке таких учреждений.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике добавили, что здание пансионата для престарелых эксплуатировалось как частный жилой дом. В нем было установлено два дымовых пожарных извещателя.

Со своей стороны заместитель главы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслан Юсупов отметил, что пожарные извещатели в пансионате сработали. На момент прибытия пожарной команды дом был уже охвачен пламенем.

Тем временем пресс-секретарь руководителя республики Диана Ихсанова сообщила, что глава Башкирии Радий Хабиров выехал в Абзелиловский район республики. «Радий Хабиров выехал в Абзелиловский район, он возглавляет оперативный штаб и проведет заседание Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям», – сказала Ихсанова.

Заместитель главы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслан Юсупов сообщил, что на месте происшествия также ожидают председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова и начальника ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан Марата Латыпоа.

Ранее сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.



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