 

В РФ предложили ввести уголовную статью за хищение данных клиентов банков

15.12.2020, 7:40, Новости дня

Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте, сообщил президент МПА в РФ Юрий Жданов.

«Вместе с Департаментом кибербезопасности Сбербанка мы разработали предложение по формированию нового состава преступления, выделив его из статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Предлагается в УК РФ ввести статью 183.1, которая будет касаться исключительно разглашения банковской тайны. В ней должен быть расширен круг лиц, подлежащих ответственности за незаконное раскрытие тайны, например, ответственность понесут и заказчик, и посредник», – передает РИА «Новости» слова Жданова.

По его словам, статья, в частности, должна будет содержать «дополнительный квалифицирующий преступление признак» (совершение группой лиц).

Жданов отметил, что действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тыс. рублей и до семи лет лишения свободы.

«Мы же предлагаем ужесточить ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Согласно данным Судебного департамента Верховного суда России, с 2018 года в РФ по данной статье осуждено 128 человек. При этом 90% наказаний – это штрафы до 50 тыс. рублей», – отметил президент российской секции МПА, добавив, что разработкой новой уголовной нормы занимались специалисты МГУ.

По его словам, сведения МВД и банковских служб кибербезопасности свидетельствуют, что в РФ с 2013 года число киберпреступлений выросло в 20 раз; только с начала 2020 года в стране зарегистрировано порядка 20 миллионов мошеннических звонков гражданам.

Жданов добавил, что инициатива в ближайшее время будет направлена для обсуждения в правительство, МВД и Госдуму.

Ранее эксперт объяснил взрывной рост IT-преступности в России.



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