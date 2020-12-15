Джордж Клуни рассказал об опасениях за жизнь тяжелобольного сына

15.12.2020, 7:38, Разное

Голливудский актер Джордж Клуни признался, что у его сына имеются серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого с марта 2020 года он вместе с семьей не покидал пределы своего особняка.

По словам артиста, нынешний год для него начался ужасно. У самого Джорджа Клуни обострился панкреатит, а через некоторое время была объявлена пандемия в связи с распространением коронавируса. Но тяжелее всего ему пришлось, когда медики обнаружили у его 3-летнего сына Александра астму.

Специалисты ранее предупреждали, что коронавирусная инфекция опасна для людей, страдающих от астмы. Поэтому все это время Клуни, его жена Амаль и сын Александр предпочитали не покидать пределы поместья. И хотя исследователи заявляют, что дети коронавирус переносят легче, рисковать жизнью сына актер не собирается.