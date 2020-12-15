Против аллеи бьются боты

15.12.2020, 7:30, Разное

Нежелание чиновников в Петербурге увековечить память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС выливается в серьезный конфликт.

Из проекта Аллеи памяти. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре СПб

В апреле 2019 г. губернатор Александр Беглов согласился сделать главной доминантой парка им. Сахарова Аллею памяти и тематическую площадку, посвященные ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В парке уже установлен Колокол мира (памятник, подаренный Петербургу Обществом мира из Нагасаки в 1988 г. и посвященный жертвам ядерной бомбардировки в августе 1945 года) и памятник жертвам радиационных аварий и катастроф. Чернобыльцы предложили соединить два памятника в единый комплекс аллеей памяти ликвидаторам.

«Сама идея аллеи памяти отнюдь не нова, — говорит председатель организации «Союз Чернобыль» академик РАЕН Василий Найда. — В 2015-м там был установлен закладной камень, а в 2016-м высажены молодые деревца для будущей аллеи. До 2019 года у чиновников просто руки не доходили не только до аллеи, но и до самого парка. Уже и жители района стали жаловаться, что парк сильно подтапливается, в результате чего гибнут деревья и кустарники. Так как парк все равно было необходимо переустраивать, Беглов распорядился, чтобы комитет по благоустройству разработал проект с учетом мнения чернобыльцев.

В письме, которое комитет по благоустройству прислал в редакцию «Новой» после публикации, говорится, что никаких денег они не получали. Они должны были поступить на счета подрядной организации, которая будет осуществлять переустройство парка Сахарова после полного одобрения проекта. Однако, по мнению чернобыльцев, комитет всячески затягивал одобрение проекта.

«Ни о каком саботаже распоряжения губернатора и речи не идет, — пояснила «Новой» зампред комитета по благоустройству Оксана Гусева. — В 2019 году мы объявили конкурс на разработку проекта переоборудования парка. Деньги на разработку концепции и проекта были выделены из сэкономленных комитетом в 2019 году. Сумма тендера была более 29 млн руб. Наименьшую цену — 14,5 млн — предложило госпредприятие «Рослесинфорг». Архитектурное бюро «АрхКомплекс» взаимодействовало с ними на основе субподряда, и с ними мы полностью рассчитались».

Гусева также сообщила, что

ставшая камнем преткновения Аллея памяти — лишь малая часть парка. Переустройства требуют все 26 га территории. А разработка памятного комплекса занимает менее 5%.

«Там аллея шириной 12 метров, а все же хотят, чтобы было побольше зелени и птички пели, — говорит Гусева. — Да к тому же комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) запретил проект чернобыльцев. А вот проект, не предусматривающий огромного амфитеатра и каменной аллеи, одобрил. Лично я целиком за то, чтобы увековечить память чернобыльцев. Но если КГА не одобряет, то что мы можем поделать? Мы просто оказались между двух огней».

Однако в ответе на официальный запрос «Новой» в КГА мы читаем: «Учитывая масштабность предполагаемого тематического благоустройства парка Сахарова и значимость предложений по формированию комфортной городской среды в рамках рабочей встречи с представителями комитета (КГА. — Ред.) и комитета по благоустройству принято решение о целесообразности вынесения представленного проекта благоустройства на рассмотрение Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга. Далее комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга был представлен обновленный проект, который был согласован…»

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре СПб

То есть КГА ничего не запрещал, а просто предложил обсудить проект более детально. Чего сделано не было. Второй проект, который комитет по благоустройству представил в КГА, не предусматривал «масштабность тематического благоустройства», потому и был согласован.

«Мы не предлагали проекта по устройству аллеи, которая будет сплошь из плитки, — пояснил «Новой» Найда. — Архитектурным бюро «АрхКомплекс» был разработан вариант, учитывающий сложившиеся пешеходные тропинки. Аллея должна была быть двухсторонней, где посередине размещаются клумбы и деревья. И тематическая площадка в окончательном варианте далеко не такая монументальная, как это сейчас показывают некоторые СМИ. То, что попало в прессу, взято комитетом по благоустройству даже не из проекта, а просто из набросков. С единственной целью — настроить петербуржцев против нашего проекта. Все, что мы хотим, — увековечить память тех, кто погиб ради того, чтобы обуздать радиацию и позволить жить другим».

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Ошибается Оксана Гусева и по поводу того, что большинство петербуржцев против аллеи памяти.

«Обустройство Аллеи памяти чернобыльцам — прекрасная идея, которую поддерживает большинство жителей Калининского района, — пояснила «Новой» пресс-секретарь администрации района Юлия Лебединова. — Такая аллея могла бы сыграть огромную роль в патриотическом воспитании молодежи».

Как рассказала Лебединова, попытка голосования за проект переоборудования парка на странице администрации в соцсети «ВКонтакте» превратилась в атаку клонов и ботов и так и не выявила мнение жителей района. Голосование намерены продолжить на других площадках. Кроме того, КГА сказал «Новой», что «в связи с повышенным интересом жителей города к обустройству парка им. Сахарова, профильными органами исполнительной власти запланировано проведение в ближайшее время совещания для дополнительного рассмотрения проекта благоустройства и его уточнения».

А это значит, что битва за аллею продолжится.

Максим Леонов

специально для «Новой»