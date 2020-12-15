 

В России разработали новые методы тестирования на коронавирус – ППЦ-тест и ПЗДЦ-тест

15.12.2020, 7:29, Разное

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи представил общественности новый метод тестирования на коронавирус — ППЦ-тест. Экспресс-версия получила название ПЗДЦ-тест.

— Это очередная совершенно уникальная разработка российских учёных, которая позволяет нам в доселе невиданных масштабах выявлять распространение инфекции и новых заболевших. Признаться, результаты ПЗДЦ-тесты шокировали даже нас, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он привёл такие данные: если ПЦР-тестирование выявляло 6 тысяч заболевших в сутки, то ПЗДЦ-тесты — более 15 тысяч, «и это далеко не предел».

Между тем в Госдуме потребовали остановить массовое тестирование людей на коронавирус. «Такими темпами ежедневного выявления больных нашей системе здравоохранения скоро придёт ПЗДЦ. Намного раньше, чем мы планировали», — отметил спикер нижней палаты Вячеслав Смородин.

ИА “Интерсакс”



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