 

В Кремле ответили на вопрос о возможном карантине на Новый год

15.12.2020, 6:48, Разное

Сценарий новогоднего локдауна по западному образцу в Кремле не рассматривают. Об этом Песков сообщил агентству РИА Новости.

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 27 328 человек. За тот же период выписано 18,5 тысячи пациентов. Зафиксировано 450 летальных исходов – это самый низкий показатель с начала декабря.

В Москве за последние сутки выявили 5,8 тысячи зараженных. На столицу по-прежнему приходится наибольшее число заболеваний. На втором месте Санкт-Петербург – 3,7 тысячи выявленных зараженных за сутки. На третьем Московская область – 1,4 тысячи.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато заболеваемости COVID-19. Но окончательно распространение инфекции остановится после того, как с ней столкнется 70% населения, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

В начале декабря Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в России. Первыми препарат получают медики и учителя. Вакцина продолжает поступать в регионы.

Сделать прививку от коронавируса в России можно вакциной “Спутник V”. В скором времени будет доступен препарат от новосибирского центра “Вектор” – “ЭпиВакКорона”.



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