 

СМИ: Взлом госучреждений США «российскими хакерами» не замечали с весны

15.12.2020, 6:46, Новости дня

Американская IT-компания SolarWinds заявила, что до 18 тыс. ее клиентов установили обновление программного обеспечения, которое якобы позволило «российским хакерам» почти девять месяцев «шпионить» за компаниями и правительственными учреждениями, информирует Reuters.

По сведениям агентства, для атак на ряд правительственных ведомств США, включая минфин и минторг, «российские хакеры» якобы использовали обновления программного обеспечения SolarWinds.

«SolarWinds в настоящее время считает, что фактическое число клиентов, у которых могла быть установлена продукция Orion, содержащая уязвимость, составляет менее 18 тысяч», – цитирует агентство заявление американской компании, передает РИА «Новости».

США в воскресенье предупредили правительственных пользователей о необходимости отключить программное обеспечение SolarWinds, которое, по их словам, представляет угрозу из-за «злонамеренных акторов».

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств издание не приводилось. Также сообщалось, что команда хакеров, якобы работающих на «российское правительство», получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Москва здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.  



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