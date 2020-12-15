Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Башкирии

15.12.2020, 6:46, Новости дня

Причиной пожара в частном пансионате в Башкирии, где погибли 11 человек, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем, сообщил источник в экстренных службах.

«Неосторожное обращение с огнем, предварительно, стало причиной возгорания в частном пансионате в Ишбулдино», – сказал источник ТАСС.

Он также сообщил, что башкирский пансионат для престарелых не имел лицензию на размещение постояльцев. «У частного пансионата «Дом престарелых (дом милосердия)» была лицензия для предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания», – сказал он.

По данным из открытых источников, пансионат располагался в деревянном одноэтажном частном доме. В нем в 2019 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (дом милосердия)». Годом ранее здесь же было зарегистрировано ООО «Ахай» с видом деятельности по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

Данных о том, проводились ли проверки учреждения, нет.

Ранее сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Сообщалось, что спасшиеся – сотрудники сгоревшего дома престарелых.

Между тем позже заместитель главы администрации Абзелиловского района Башкирии Руслан Юсупов сообщил, что среди спасенных есть и постояльцы. Один из них госпитализирован. «Пять человек (спаслись), это сиделка и постояльцы. (Разместили) в пункт временного размещения в школе. Один госпитализирован из-за хронического заболевания, двое на опросе в больнице», – сообщил он, уточнив, что всего в сгоревшем здании находились 16 человек.