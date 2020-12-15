Ольга Бузова и Дава покинут Россию на время празднования Нового года

15.12.2020, 6:44, Разное

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова и ее возлюбленный рэпер Дава собираются встретить Новый год за пределами России. Они намерены посетить Мальдивы, чтобы отдохнуть там от бесконечных съемок и участий в телевизионных шоу.

Поездку заграницу Давид Манукян (настоящее имя Давы) называет подарком Ольге Бузовой. На Новый год на Мальдивах пара будет пить шампанское, а также загадывать желания и надеяться, что они обязательно исполнятся.

По словам Давида Манукяна, нынешний год у Ольги Бузовой оказался слишком насыщенным в плане работы, поэтому рэпер решил, что ей полезно будет отдохнуть. Информации о том, когда пара вернется обратно в Россию, пока нет, но некоторые источники утверждают, что это произойдет уже в январе следующего года.