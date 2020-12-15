 

Почему Лукашенко опасается интеграции с Россией

15.12.2020, 5:54, Разное

Белорусское руководство не желает отдавать часть суверенитета в наднациональные органы, которые появятся при создании реального Союзного государства, отметил Озимко. Кроме того, эксперт указал на разницу в подходах Москвы и Минска.

Лукашенко считает, что интеграция России и Белоруссии должна основываться на равенстве. Это означает, что у Минска будет право вето на суверенные решения Москвы, подчеркнул политолог. Если говорить о внешней политике, то это означает, что Россия не смогла бы присоединить Крым без одобрения Белоруссии, пояснил Озимко.

Россия с таким вариантом вряд ли согласится. Москва видит себя старшим братом и хочет больше веса и влияния в Союзном государстве, отметил эксперт.

Но подход Кремля к интеграции России и Белоруссии не устраивает Лукашенко. Он понимает, что главенство Москвы в Союзном государстве приведет к потере Минском части суверенитета, добавил политолог. Озимко напомнил, что Союзный договор предполагает, что в общем парламенте будет 75 депутатов от России и 28 от Белоруссии.

“Наверняка все будет упираться в несоразмерность союзников: либо слишком много власти у маленькой Белоруссии над большой Россией, либо растворение белорусского суверенитета”, – пишет политолог в своей статье на портале “Украина.ру”.

Он не исключил, что в Москве и Минске Союзный договор от 1999 года считают слишком амбициозным. В те годы элиты в обеих странах ностальгировали по единому государству, а спустя 20 лет они укоренились в национальных государствах, отметил Озимко. По его мнению, вопрос интеграции России и Белоруссии стал гораздо сложнее, чем раньше.

Ранее эксперт Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что 2021 год станет решающим для Союзного государства. За 20 лет Москва и Минск создали предпосылки для объединения: свободный рынок, общее образовательное пространство, перечислил эксперт.

Однако с имиджем у Союзного государства большие проблемы, констатировал политолог. Он напомнил о прошлогоднем исследовании ВЦИОМ: выяснилось, что о СГ знают только 10% россиян.



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