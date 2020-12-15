 

Тренера разгромившей россиян сборной Сербии уволили

15.12.2020, 5:52, Новости дня

Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиш Тумбакович уволен со своего поста после того, как балканская команда не смогла пробиться на чемпионат Европы, сообщил футбольный союз республики.

«Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович договорились о расторжении договора», – цитирует ТАСС сообщение союза.

Сборная Сербии заняла третье место в отборочной группе к ЧЕ, проиграв в стыковом матче за путевку на турнир сборной Шотландии. Также сербы были соперником сборной РФ в Лиге наций, разгромив команду Станислава Черчесова со счетом 5:0 в последней игре турнира. Отмечается, что Тумбакович начал тренерскую карьеру в 1980-х годах и известен по работе с белградским «Партизаном» и сборной Черногории.



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