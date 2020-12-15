Помощник Горбачева рассказал об отношении экс-президента к своим ошибкам

15.12.2020, 5:52, Новости дня

Бывший президент СССР Михаил Горбачев понимает, что ошибки в его работе были, в том числе и кадровые, но публичной оценкой своих решений не злоупотребляет и не держит зла на бывших соратников, сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда, бывший переводчиком советского лидера в 1985-1991 годах Павел Палажченко.

Отвечая на вопрос об этом в программе «Познер» на Первом канале, он отметил, что Горбачев упоминал о некоторых своих решениях, которые считает ошибочными, и в личных беседах с ним, но примерно то же самое он говорил и публично, а также писал в своих книгах, передает РИА «Новости».

«Он, конечно, понимает, что были ошибки, в том числе кадровые. Как раз меньше всего мне хотелось бы говорить о том, что он думает по поводу некоторых своих кадровых решений. Во-первых, он тоже об этом говорил публично, некоторых людей характеризовал. Но, во-вторых, потому что он вообще-то этим не злоупотребляет. И он зла вот такого, как есть у некоторых людей, он зла не держит на тех своих соратников, которые в разные моменты от него ушли, а некоторые и предали. Все-таки он сдержанно относится к этому», – рассказал Палажченко.

Что касается политических решений, то, как считает Горбачев, необходимо было заняться децентрализацией и реформированием Советского Союза раньше, добавил руководитель пресс-службы. «Он считает, что нужно было раньше попытаться реформировать КПСС, а когда КПСС оказалась нереформируемой, надо было уходить», – отметил Палажченко.

Он упомянул, что весной 1991 года на партийном пленуме Горбачев заявил, что уходит в отставку, после того, как члены ЦК, руководители региональных органов партии «устроили ему там головомойку и сказали: «Все, что вы делаете, неправильно». «И затем пленум, тем не менее, снял этот вопрос с рассмотрения. К нему пришли, попросили вернуться. Вот он говорит – не надо было тогда возвращаться. Тоже считает ошибкой своей», – отметил Палажченко.

Упоминал Горбачев и об экономической политике. «Он говорил о том, что, наверное, надо было мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы в момент, когда у нас возникла гигантская денежная масса, и люди выстроились в очереди, в том числе за товарами легкой промышленности, а потом и за едой, что надо было закупить. И действительно это можно было сделать – закупить эти товары, выбросить их на рынок, и это сняло бы общественное напряжение», – добавил переводчик бывшего советского лидера.

Говоря о том, советовался ли Горбачев при принятии решений со своей супругой Раисой Максимовной и имела ли она отношение к его профессиональным делам, как, например, это бывало в отношениях с президента США Рональда Рейгана с его женой Нэнси, Палажченко отметил: «Наверное что-то, но не какая-то конкретика». «Я уверен, что когда Рональд Рейган ехал, допустим, в Рейкьявик, когда Горбачев ехал в Рейкьявик, нет, конечно, они со своими женами не советовались, это не тот круг вопросов. Что касается кадровых решений, насколько я знаю, тоже не советовался Горбачев, а вот что касается Рейгана – не исключено. Другое дело, ведь люди живут, они видят реакцию, может быть, своих жен на кого-то, на какие-то вещи и, может быть, это как-то учитывают, но я думаю не более того», – убежден он.

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда в интервью также заявил, что экс-президент СССР стремился в какой-то форме сохранить Союз до самого конца, до подписания Беловежских соглашений. «После этого попытаться спасти в любой форме Союз можно было только путем применения силы, причем не совсем понятно, каким образом. И только пойдя наперекор не только (Борису) Ельцину, который был тогда самым популярным политиком в стране, но и верховным советам республик, которые утвердили Беловежское соглашение», – сказал Палажченко.

Он согласился, что политик, стоящий во главе государства, несет политическую ответственность фактически за все, что происходит в стране. При этом надо помнить и понимать, что Горбачев пытался сохранить Советский Союз и «пытался это делать политическими средствами», продолжил глава пресс-службы. «Я думаю, что это важно иметь в виду, когда мы оцениваем Горбачева и, в том числе, его ответственность за то, что происходило», – полагает он.