США ввели санкции против чиновников управления оборонной промышленности Турции

15.12.2020, 5:42, Разное

…из-за покупки российских ЗРК С-400.

США ввели санкции против секретариата управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира из-за покупки страной российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, США «не потерпят крупных сделок с оборонным сектором России». Он отметил, что ограничения вводятся согласно закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который начал действовать в 2017 году.

О планах властей США ввести санкции против Турции из-за С-400 несколько дней назад сообщали СМИ. Как указывал Bloomberg, Турция аргументировала покупку российских ЗРК тем, что Соединенные Штаты не предоставили им альтернативы на приемлемых условиях.

Поставки в Турцию российских зенитных ракет начались 12 июля. При этом США заявляли, что предлагали закупить американские комплексы Patriot. Власти Соединенных Штатов также утверждали, что российские ЗРК собирают разведданные об американских истребителях F-35.

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