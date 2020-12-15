Мнение: Русский характер

15.12.2020, 5:28, Разное



Просто Мария.

На кухне у меня бубнило “Эхо Москвы”, слушаю вполуха – и вдруг диктор, анонсируя ближайшие передачи, говорит: “… в 22 часа – интервью с политиком Марией Гайдар”. Я чуть не подавился от неожиданности. Надо же, прямо по Галковскому: “Дзень-брень, картина Репина “Не ждали!”

Удивительно! Теперь гадаю – что же нужно “политику Марии Гайдар” на московском радио? Она ведь уже лет 5 как мало того, что эмигрировала на Украину, но ведь еще и торжественно, помнится, прямо на пресс-конференции, отказалась от российского гражданства, обрядилась в вышиванку и в таком виде клялась в верности своей “новой Родине”! После чего какой-то – весьма недолгий – срок проработала вице-губернатором Одесской области у губернатора Саакашвили.

С чего бы тогда? Что-то подсказывает, что Мария, по всей видимости, намеревается поучаствовать в выборах Государственной Думы РФ в следующем году. И явно не только в качестве избирателя… Вы спросите – а как же гражданство? Ну, видимо, проблему можно каким-то образом оперативно решить. Вон, Тиньков взял гражданство аж целых США, а потом отказался – почему бы Марии не проделать с российским гражданством то же самое, но в обратном порядке?

В целом же Мария Гайдар именно в своем нынешнем, уже далеко не девственном (в политическом смысле) состоянии – идеальный политик (не зря ее именно так представляют). Нормальный политик в современном сложном мире не может не иметь каких-то “скелетов в шкафу”, и лучше парочку, чем один. У Гайдар их как раз минимум два – там ведь не только мутная история с гражданством, но и еще более неблаговидная, с криминальным душком история времен ее вице-губернаторства в Кировской области, когда она будто бы сбила человека на своем черном внедорожнике – после чего была вынуждена срочно уехать “на учебу” в США…

Только такие и нужны. С чистыми, непорочными политиками любая вменяемая политическая сила просто побоится связываться: черт знает, что у них на уме и, главное, как с ними управляться, если вдруг кому-то из них попадет шлея под хвост. В средневековье чересчур честных и самостоятельных соратников просто убивали (например, ядом) – но это все ж слишком хлопотно, да и негуманно; гораздо удобнее просто держать на человека соответствующую папочку.

Так что – встречаем. У Гайдар ведь и фамилия более чем подходящая: она резко сужает ее потенциальную электоральную базу, куда-то на грань “проходного барьера” – и это опять же гарантия, что она не начнет слишком “чудить”. Я предвижу за ней большое политическое будущее. Например, Яровая – мутная “яблочница” из самого криминального региона в 90е – вон как высоко пошла.