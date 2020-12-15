«Контейнер» на Амуре построят для контроля авиации США

15.12.2020, 4:58, Новости дня

Вторая загоризонтная радиолокационная стация (РЛС) «Контейнер» заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году для контроля воздушного пространства на восточном стратегическом направлении, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Основное назначение второго «Контейнера» – усилить радиолокационный мониторинг восточного стратегического воздушно-космического направления, в том числе в связи с возросшей активностью авиации США, а также для своевременного противодействия потенциальным воздушными угрозами, таким как крылатые и гиперзвуковые ракеты», – рассказал источник РИА «Новости».

Он добавил что восточное стратегическое направление включает Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское воздушные направления.

По словам источника, «в соответствии с планами построения системы загоризонтных станций, второй «Контейнер» заступит на опытно-боевое дежурство в Амурской области в 2024 году».

В понедельник начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил РФ сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки.

РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1,5 тыс. км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов.