Компании Microsoft, Nintendo и Sony совместно займутся защитой интересов геймеров

15.12.2020, 4:38, Новости дня

Компании Microsoft, Nintendo и Sony являются конкурентами на рынке игрового контента. Однако именно они объявили о желании объединить усилия, чтобы защитить интересы своих клиентов.

В первую очередь, речь идет о защите самых юных геймеров от некачественных продуктов и опасных для психики игр. Крупнейшие производители договорились создать эффективные предохранители, в том числе усовершенствовать сервисы родительского контроля.

Также компании заявили о намерении препятствовать распространению вредоносных программ и низкопробного контента. Microsoft, Nintendo и Sony заинтересованы в том, чтобы избавить рынок видеоигр от любых рисков, с которыми сейчас сталкиваются его участники и пользователи.