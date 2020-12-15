 

В 2021 году Honor планирует продать 100 миллионов смартфонов

15.12.2020, 4:38, Новости дня

Совсем недавно компания Honor отделилась от Huawei, но у ее руководства уже появились амбициозные планы. В частности, было заявлено, что в будущем году на мировом рынке продадут не менее ста миллионов смартфонов под брендом Honor.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что для преодоления данной планки вовсе не обязательно заниматься глобальными продажами. Здесь достаточно и китайского рынка, на котором в последнее время начал господствовать потребительский патриотизм.

Отечественные товары китайские покупатели ценят выше, чем импортные, а государство всячески поощряет такие настроения. Напомним, что отделение от Huawei произошло, скорее всего, по причине введения санкций со стороны США в отношении крупнейшего китайского производителя.



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