Мнение: Вошел в зону комфорта

15.12.2020, 4:34, Разное

Все знают, и скажу еще раз как на духу: никогда не был поклонником Камеди Клаб, к тому же Гарику Бульдогу Харламову всегда относился более чем спокойно, если не равнодушно. Но вот мне Ютуб подсунул посмотреть “новый комедийный веб-сериал” с Гариком Бульдогом в главной роли, я чисто для ознакомления включил на пару минут… и, в общем, малость “залип”. Друзья – это в самом деле очень смешно. Все снобы, безусловно, взбесятся так, что начнут в припадке грызть зубами свои мониторы, какие-нибудь патриотические идиоты непременно обвинят сериал в “русофобии” (они в ней обвиняют всё, что хоть чуть живее табуретки), прогрессивная общественность взбесится не меньше, увидев во всем пошлость, потакание низменным вкусам и традиционную русскую грубость и хамство – но я, как обычно, лишь пожму плечами и повторю, что мне нравится.

Сделано всё, как уже можно говорить, “в стилистике Горько!” – а для меня это похвала. Легко, остроумно и с большой любовью ко всем персонажам. Рекомендую – хотя сериальчик, уверен, и без моих рекомендаций наберет свои 20 млн. просмотров по каждой серии. Высокий класс, чистая работа.