 

Мнение: Вошел в зону комфорта

15.12.2020, 4:34, Разное

Все знают, и скажу еще раз как на духу: никогда не был поклонником Камеди Клаб, к тому же Гарику Бульдогу Харламову всегда относился более чем спокойно, если не равнодушно. Но вот мне Ютуб подсунул посмотреть “новый комедийный веб-сериал” с Гариком Бульдогом в главной роли, я чисто для ознакомления включил на пару минут… и, в общем, малость “залип”. Друзья – это в самом деле очень смешно. Все снобы, безусловно, взбесятся так, что начнут в припадке грызть зубами свои мониторы, какие-нибудь патриотические идиоты непременно обвинят сериал в “русофобии” (они в ней обвиняют всё, что хоть чуть живее табуретки), прогрессивная общественность взбесится не меньше, увидев во всем пошлость, потакание низменным вкусам и традиционную русскую грубость и хамство – но я, как обычно, лишь пожму плечами и повторю, что мне нравится.

Сделано всё, как уже можно говорить, “в стилистике Горько!” – а для меня это похвала. Легко, остроумно и с большой любовью ко всем персонажам. Рекомендую – хотя сериальчик, уверен, и без моих рекомендаций наберет свои 20 млн. просмотров по каждой серии. Высокий класс, чистая работа.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Тайна «Родезийского черепа» или «огнестрел» возрастом 300 тысяч лет

22.09 / Мнение: “Партизан-Фест”

05.12 / Камера самого дорогого флагмана Samsung провалила тест DxOMark

15.11 / Мнение: Резолюция о вводе войск

09.11 / Стало известно о планах Мелании Трамп подать на развод с мужем после выборов

03.07 / Орландо Блум прокомментировал беременность Кэти Перри: “Жду не дождусь бессонных ночей с малышкой”

18.09 / Надо ли ждать импортную вакцину от гриппа или прививаться российской?

03.11 / Рогозин отчитался перед недовольным “Роскосмосом” Путиным

17.11 / Названа уменьшающая воздействие стресса на организм диета

14.07 / Принц Кристиан Ганноверский и экс-модель Алессандра де Осма стали родителями двойни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска