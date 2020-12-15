Мнение: Протесты против Пашиняна. 14.12.2020

15.12.2020, 4:10, Разное

На фоне начавшегося обмена пленными между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех" (тут кстати все вроде достаточно быстро будет, в отличие от Украины, где обмен по принципу "всех на всех" не могут провести с 2015-го года), в Ереване продолжаются массовые протесты с требованием отставки Пашиняна.

Оппозиция излучает уверенность, что сможет его дожать в самое ближайшее время, но Пашинян на публику всячески подчеркивает, что как Саргсян, он под давлением улицы не уйдет.

Вазген Манукян – кандидат в премьер-министры от оппозиции.

Большая запись марша по Еревану.

PS. Плюс видео боестолкновения в районе Гадрута, которая произошло на днях в рамках попыток Азербайджана под шумок отжать у армян еще пару поселков.

Стоит кстати отметить, что охреневший до полной безсознательности вице-спикер парламента Азербайджана открыто угрожал России, а также назвал азербайджанскую армию одной из сильнейших в мире. Тут уже явно чумка.



Запомните этого клоуна.

Вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев на своей странице в Facebook выступил с жесткой позицией относительно манипуляций с картами зон ответственности, которую допускают российские миротворцы в последние дни.

Как сообщает 1news.az, Адиль Алиев отметил, что миротворцы не должны выходить за рамки возложенных на них международным правом обязательств.

«После того как Армения, будучи проигравшей стороной, была вынуждена подписать капитуляцию, на основе соглашения обоих сторон Россия начала осуществлять миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе. Более того, они предоставили гарантии того, что Армения будет выполнять условия соглашения.

Однако совсем не понятно представление российскими миротворцами новой карты, выходящей за рамки подписанного соглашения, так же как представление наших древних земель под другими названиями и манипуляции с картами. Деятельность миротворца четко прописана в международном праве, и ни в коем случае миротворец не может действовать вне возложенных на него обязанностей и ответственности. Карта, подготовленная российскими миротворцами, не имеет юридической или политической основы, и они не обладают полномочиями составлять такую ​​карту.

Это, прежде всего, нарушение территориальной целостности Азербайджана, признанной международным правом, а также противоречие условиям соглашения от 10 ноября 2020 года. В связи с этим все допущенные неточности должны быть немедленно устранены. И так размещение России в Нагорном Карабахе в качестве миротворцев было неоднозначно воспринято нашим обществом.

Похоже, что некоторые силы в России серьезно обеспокоены демонстрацией всему миру уничтоженной техники, предоставленной Россией Армении, на Параде Победы, а также еще большим укреплением азербайджано-турецких отношений. Пусть не забывают, что наша славная армия под руководством Верховного Главнокомандующего выполнила резолюции, которые оставались на бумаге почти 30 лет, всего за 44 дня. Сегодня наша страна является одной из сильнейших стран не только в регионе, но и в мире.

Пусть будут уверены, что в случае еще одной такой ошибки, а также любой провокации, совершенной Арменией и ее покровителями, Армения, принявшая свое вассальное положение, понесет еще большие потери» , – написал он.

https://1news.az/news/vice-spiker-milli-medzhlisa-karta-podgotovlennaya-rossiyskimi-mirotvorcami-ne-imeet-yuridicheskoy-ili-politicheskoy-osnovy – цинк

По-прежнему считаю, что серьезной ошибкой был отказ от нанесения терапевтического удара по азербайджанской армии после сбития Ми-24. Эрдоган после уничтожения турецкой роты в Идлибе после стрельбы из ПЗРК по российским самолетам, довольно быстро пришел в чувство.

Кстати, что-то Баку не спешит ни с результатами расследования, ни с выплатами компенсаций за Ми-24.