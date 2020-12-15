 

Для россиян открылась еще одна средиземноморская страна

15.12.2020, 4:04, Новости дня

Королевство Марокко открыло въезд для жителей безвизовых стран, в число которых входит Россия. В ближайшее время восстановится авиаперевозка, информирует Турпром.

Первый рейс из Москвы в Касабланку запланирован на 26 декабря, также российские туристы смогут отправиться в эту страну через Стамбул, передает РИА «Новости».

Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, приглашение или бронь в отеле. Туристам по прибытию в Марокко не придется проходить карантин, но въезд в города осуществляется только по пропускам, также необходимо носить маски.

Сообщается, что отели и рестораны работают с некоторыми ограничениями, везде действуют санитарные нормы.

Ранее глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин заявил, что границы для россиян готовы открыть такие популярные страны, как Доминикана, Мексика. Кроме того, с марта 2021 года на определенных условиях  российских туристов начнет принимать Кипр, с 14-дневным карантином предлагает открыться Таиланд.



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