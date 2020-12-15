Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков в США

15.12.2020, 4:04, Новости дня

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что коллегию выборщиков, которая выбирает американского лидера, следует упразднить.

«Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. Но пока она (коллегия выборщиков) еще существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис», – написала Клинтон в Twitter.

В 2016 году Клинтон обошла Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков от штатов и, соответственно, проиграла выборы президента. Также Клинтон вошла в число 29 выборщиков от Нью-Йорка, которые проголосовали в понедельник за Байдена и Харрис, передает РИА «Новости».

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков – 270 голосов. В понедельник выборщики начали собственное голосование в столицах своих штатов. По его итогам и будет официально определен новый глава государства. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.

Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.