Вакцинация от коронавируса началась в Канаде и ОАЭ

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15.12.2020, 4:04, Новости дня

В канадских регионах началась вакцинация населения от коронавируса. Также кампания по массовой вакцинации от нового коронавируса запущена в понедельник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В Канаду в воскресенье прибыл первый самолет с вакциной от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Первую прививку получила сиделка из Торонто (провинция Онтарио) Анита Киданджен, сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

До 15 декабря в страну будет доставлено 30 тыс. доз препарата, а до Нового года Канада получит не менее 249 тыс. доз. До марта власти планируют вакцинировать 3 млн граждан, а все желающие получат соответствующую прививку до конца 2021 года. Всего Оттава заключила контракты на поставку вакцины от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В целом Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

Также кампания по массовой вакцинации от нового коронавируса запущена в понедельник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщило издание Al-Masry Al-Youm. Вакцинация началась со столицы – города Абу-Даби.

На минувшей неделе ОАЭ официально зарегистрировали вакцину китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, которая показала эффективность в 86% в ходе проведения в ОАЭ третьей фазы клинических исследований. В испытаниях приняли участие более 31 тыс. человек. Прививку сделали министр здравоохранения ОАЭ Абдель Рахман бен Мухаммед аль-Овейс, а также министр иностранных дел и международного сотрудничества страны шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

По последним данным, с начала эпидемии эмиратские медики выявили свыше 186 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано 618 летальных исходов, более 164 тыс. пациентов выздоровели. Всего проведено более 18,5 млн тестов на коронавирус.

Ранее в Соединенных Штатах в понедельник также была сделана первая прививка от коронавируса. До конца года власти США рассчитывают привить около 20 млн человек, а за первые два месяца следующего года эта цифра должна достигнуть 100 млн.

Между тем, в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. В то же время число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 16 млн человек, из них умерли почти 300 тыс. вирус-положительных пациентов. 



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