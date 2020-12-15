Мнение: Социология ковида: что с нами сделала эпидемия

15.12.2020, 3:40, Разное

Прекрасное, очень мощное интервью моего коллеги – социолога Дмитрия Рогозина, да еще на самую животрепещущую тему: “Общество и ковид”. Дмитрий – известный “полевик”, “поэт полевых исследований”; он, можно сказать, прославился тем, что уже долгие годы колесит по всей России и неустанно говорит с людьми, причем не знаменитостями, а самым что ни на есть НАРОДОМ – проводит так называемые “глубинные интервью”. Дмитрий – фанат качественных исследований в социологии, то есть разговора и наблюдений, а не суммирования ответов “да” и “нет” на типовые вопросы анкеты.

«Когда мы задавались вопросом, есть ли социальные группы, которые если не выиграли от пандемии, то мобилизовались благодаря ей, мы поняли, что их две — это чиновники и военные. Это те группы, которые не работали, а служили, то есть выполняли приказы или распоряжения. А вот врачи в данном случае попали в ловушку. Они мобилизовались, но на них легла вся ответственность непропорционально тем действиям, на которые они способны. Сейчас врачи не понимают, как лечить COVID-19, но де-факто на них смотрят как на тех, кто понимает, но просто уклоняется», — рассуждает сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Известный социолог рассказал в интервью «Реальному времени» о долгоиграющих последствиях режима самоизоляции, социальном дистанцировании как «геноциде в миниатюре» и проблеме безопасного жилья, с которой столкнулась львиная доля россиян”.

Дам некоторую выжимку (читать, конечно, надо целиком по ссылке).

1.«У нас реально изменился жизненный уклад — причем одномоментно»

…у нас реально изменился жизненный уклад, причем одномоментно, безальтернативно и, что еще более любопытно, — административно . То есть он изменился без личного выбора, без участия человека. И вот отсюда идут очень многие последствия, уже менее очевидные. Причем независимо от того, верите вы в коронавирус или нет, соблюдаете ли вы предписания или нет, испытываете страх перед будущим или нет, — все это не имеет никакого значения. Потому что изменения произошли не на личностном уровне. Мы наблюдаем тектонические социальные изменения.

…многие, говоря о гендерном неравенстве, рассуждали, что женщина зачастую лишена этого переключения, особенно когда находится в декретном отпуске, и отсюда испытывает большой стресс. А сейчас это увидели и мужчины. Было так, что если папа пришел с работы, папе надо отдохнуть, мужчины всегда были очень привилегированным классом. А сейчас, когда работать стали дома, у мужчин открылись глаза, что домашний труд даже сложнее именно потому, что он непрерывный. Пришло понимание такого термина, как вторая занятость у женщин. И мужчина среднего возраста стал испытывать колоссальный стресс, так что пандемия по нему прошлась ой-ой-ой как — все переустроилось. Это если взять такой ядерный типаж экономически активного населения.

2. «Пожилой человек стал не только социально, но и физически отрезан от своей семьи»

…с точки зрения чиновника пожилой человек практически ничего не потерял. Но это только с точки зрения чиновника. На самом же деле самая большая болезнь, сопутствующая старению человека, не физическая — это одиночество. Различные ограничения создали ситуацию, что пожилой человек стал не только социально, но и физически отрезан от своей семьи. А семья, в широком смысле слова, — это единственное, что создает смысл существования пожилого человека. У некоторых пожилых людей семьей становятся соседи или сиделка. И изоляция все это отрезала.

Кроме того, для пожилых важна подвижность. Этот фактор критичен еще и потому, что если мы молоды, у нас сам организм требует движения. А если тебе за 75 лет, то тебе не хочется двигаться, организм блокирует движение, ищет оптимальных состояний покоя. Поэтому движение у пожилых сознательное, оно строится на том, что это надо делать. И это действительно правильно, потому что как только ты перестаешь двигаться в доступном тебе темпе, ты очень быстро перестаешь жить. Именно поэтому так быстро умирают люди, которые ломают шейку бедра и т.п.

И ситуация, когда легитимировалась неподвижность, в Москве же это безумные, варварские меры — заблокировать проездные у пожилых старше 65 лет, а потом вылавливать их в театрах… Как только подобные нечеловечные приемы начинают работать под видом поддержки, они убивают человека. Люди начинают умирать от сопутствующих причин. Очень часто пожилые люди страдают не от ковида, а от мер, принимаемых в защиту их от этого заболевания.

3. «Дистант — катастрофа, если речь идет о школьном образовании»

В классе детская непоседливость компенсировалась разговорами за партой, баловством на переменах, общением со сверстниками, а дома ничего никто не компенсирует. То есть на детей это психологически сильно повлияло, и на переустройстве их мироощущения сказалось.

И на семье тоже — родители вдруг увидели своих детей. Если раньше все это скрывалось под флером позиции: «Ребенку надо учиться, а мне — зарабатывать на жизнь», то вдруг оказалось, что многие детей практически и не видели. В школьной беготне они пропадали с радаров, хотя бы на время давали возможность переключиться, подумать о себе. А тут пришло понимание, что с детьми жить интересно, но в постоянном режиме, без возможности смены обстановки, невероятно трудно. Дети не могут подождать, с ними нужно общаться, вникать в их дела, отставляя свои на потом, теряясь и забывая о многом, что ранее составляло немалую часть жизни — начальники, коллеги, друзья и т. д.

4. «Нам нужна прививка не только от ковида, но и от новой нормальности»

…я не выступаю противником мер и неким критиканом по отношению к властям. Потому что если меня спросят «А что делать?», я говорю, что не знаю. Это действительно патовая ситуация с этой абсолютно непонятной эпидемией. Надо лишь отдавать себе отчет, что принимаемые меры — ненормальны, бесчеловечны и оправданы лишь одним — военным положением, окопной жизнью. Очень страшна даже не сама ситуация, а привычка к ней. Нетвердые пока, но набирающие силу голоса: «А что такого?», «Это же нормально так жить».

Нам нужна прививка не только от ковида, но и от новой нормальности, которая так притягательна для тех, кто порядок ставит выше свободы и видит в человеке не личность, а часть рабочей силы или населения. Поэтому необходима критика существующего порядка… Я все говорю про плохое, но это только цветочки плохого. Даже смертность — это цветочки, хотя что может быть важнее человеческой жизни. А самое страшное во всей этой истории — что ковид, кроме свободы, отобрал у нас будущее. Он лишил нас возможности думать в перспективе хотя бы года. Сейчас никто не может сказать, что будет в январе. Очень мало кто берет на себя смелость сказать, что будет в ноябре. А можем ли мы себе представить человеческую жизнь, когда ты не знаешь, что будет через месяц? В общем-то это приравнено к военному времени, и мы действительно практически на поле боя.

5. «То жилье, которое мы считаем базовой ценностью, создано не для жизни»

Пандемия, как и любая катастрофа, не столько обнажает проблемы, сколько позволяет человеку задуматься о своей жизни и увидеть, что вокруг него происходит. Мы всегда живем в коконе текущих забот, это давно сформулировано в книге Экклезиаста: «Все — суета сует». Так вот, пандемия позволила человеку увидеть эту суету, а над суетой поставить важные вопросы: «Где я живу? С кем я живу? Зачем я живу? Что я хочу? Для кого я живу?». Это те вопросы, которые в рамках суетного сознания вообще отдают демагогией. Обычно говорят: «Да что ты болтаешь? Давай делом займись — деньги зарабатывай, семью корми, детей поднимай».

Большинство людей всего мира обнаружили, что то жилье, которое они считали достойным и к которому они стремились, не соответствует требованиям. То есть то жилье, которое мы считаем базовой ценностью, в основном создано не для жизни. Даже если взять жилье наших высших чиновников площадью под 200 квадратных метров, оно все создано, чтобы переночевать, посидеть на кухне или в гостиной и уйти на работу. То есть в нем некомфортно находиться долго.

И тут возникает вопрос: «Можно ли жить в этом жилье, как живут старики, то есть не ходя на работу, в 24-часовом цикле», и ответ на него — нет. Потому что жилье измеряется не квадратными метрами. У него есть гораздо более значимые для человека характеристики, которые мы вообще не замечали.

Первое — это качество воздуха внутри помещения. Оно практически нигде у нас не выполняется, и кондиционирование не помогает и даже усугубляет проблему. Второе — качество воды . Третье — вид из окна . Четвертый фактор — это соседи . Я перечисляю по значимости то, что квартиросъемщики при выборе жилья раньше вообще не рассматривали или рассматривали как вторичные факторы. Обычно при покупке жилья мы смотрим на квадратные метры, транспортную доступность, удаленность от центра.

Качества жилья, о которых я говорю, сейчас вышли на первый план. Это очень позитивно, потому что дается шанс осознать самую базовую потребность человека — безопасное жилье. Фактически если до пандемии мы кричали, что этой потребности лишены только бездомные, то сейчас мы видим, что ее лишены буквально все. Особенно она проваливается у людей в мегаполисах.

Мы в России много говорим, что Москва, Санкт-Петербург и, кстати, Казань, стягивают как пылесос все лучшее, разрастаясь, забирая из провинции все лучшие мозги. А сейчас, в пандемию, мы увидели, что подобная градостроительная политика — это путь в никуда, и критика ее — не капризы отдельных интеллектуалов, а насущная необходимость, ответственность людей, разбирающихся в вопросах урбанизации и градостроительства.

Ковид показал, что крупные мегаполисы, и чем они крупнее, тем явственнее это проявляется, наименее приспособлены для жизни. Все эти скворечники, задымленность, огромное количество людей — все это не для жизни”.

Удивительно грамотно, остро и хорошо изложено, масса пищи для размышления. Лично мне про “качества жилья” особенно понравилось. Ну а в целом – под рассуждениями ученого, обобщающими огромную накопленную фактуру, очень хорошо чувствуется ужас и растерянность живого человека, лучше других осознающего, в какую черную и неохватную полосу безвременья и жути заползло все человечество.