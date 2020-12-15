Мнение: Парад корон и свалка багов
15.12.2020, 3:30, Разное
Давайте обсудим парад корон в приведенном интервью.
Почему такая невыносимая боль от ярлыков, которыми Сокровища называют любую идентификацию? Почему так хочется быть вне всех оценок, рамок и границ?
Почему от любых правил так бомбит? На этом примере понятно?
И еще посмотрите, как баги устраивают кучу малу, когда их слишком много и все очень большие. Выскочка отталкивает Попрошайку, Училка пытается залезть на голову Штурману.
Источник: Эволюция
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