Мнение: Парад корон и свалка багов

15.12.2020, 3:30, Разное

Давайте обсудим парад корон в приведенном интервью.

Почему такая невыносимая боль от ярлыков, которыми Сокровища называют любую идентификацию? Почему так хочется быть вне всех оценок, рамок и границ?

Почему от любых правил так бомбит? На этом примере понятно?

И еще посмотрите, как баги устраивают кучу малу, когда их слишком много и все очень большие. Выскочка отталкивает Попрошайку, Училка пытается залезть на голову Штурману.