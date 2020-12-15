 

Мнение: Счастливой хануки

15.12.2020, 3:16, Разное

В Киеве вандалы повредили большой ханукальный светильник на подоле.
11 декабря еще один такой светильник прилюдно повалили прямо днем местные нацики.
В общем, счастливой хануки.

PS. Также стоит отметить, что утырки из "украинского института национальной памяти" официально обвинили евреев в организации фейкового голодомора.

Плюс на посмеяться.

Профессор Киевского национального университета Петро Масляк пишет учебники не только для средней, но и для высшей школы. Он автор университетского учебника «Страноведение». Вот цитаты из главы "Украина":
«Украинцы принадлежат к самым древним нациям мира. На протяжении тысячелетий, от первой в мире Трипольской цивилизации пронесли они свой характер и антропологический тип до наших времен. Ученые всего мира изучают вклад украинской нации в мировую цивилизацию.
Сегодня в мире признано, что украинский народ сделал чрезвычайный вклад в развитие мировой цивилизации, по крайне мере, в трех направлениях. Во-первых, украинцы создали волшебную народную песню. Во-вторых, украинцы освоили черноземы по всей планете. В-третьих, гений этнических украинцев вывел человека в космос".
Кроме этого, профессор утверждает, что «Украина – колыбель индоевропейских народов мира", а в Виннице – лучшие в мире природные условия. "Тысячелетиями в чрезвычайно благоприятных природных условиях (в современной Винницкой области они лучшие в мире) Правобережной Украины жили миллионы наших предков».
Когда их становилась слишком много, пишет ученый, они распространились по всему миру: «на возах ехали на юг, север, восток и запад. Про тысячелетние цивилизации Украины у нас теперь есть множество археологических находок».
"Трипольская цивилизация, Великая Скифия, Великая Сарматия, Антия, Киевская Русь, Козацкая держава и современная Украина связаны между собой как прадед, дед, отец, сын, внук, правнук, праправнук», – заключает автор 500 научных работ.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

Источник: Colonel Cassad



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