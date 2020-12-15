ВОЗ выявила у Санта-Клауса иммунитет к коронавирусу

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15.12.2020, 3:10, Новости дня

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заверила, что у Санта-Клауса имеется иммунитет к COVID-19.

«Я понимаю тревогу детей, которые опасаются, что Санта- Клаус не сможет прийти, поскольку он является пожилым и входит в группу риска. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует», – передает слова ван Керкхове ТАСС.

По ее словам, в мире были ослаблены ограничительные меры, чтобы Санта-Клаус мог прийти в гости с подарками ко всем детям. Кроме того, эксперт посоветовала всем соблюдать правила, введенные для борьбы с коронавирусом.

Напомним, на официальном YouTube-канале было опубликовано видео с заразившимся Сантой. В начале ролика пожилой мужчина с коронавирусом попадает в реанимацию. Врачи спасают ему жизнь, после чего под их контролем он восстанавливается. Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) пришлось извиняться за такую рождественскую рекламу, которая напугала детей.

Ранее российский Дед Мороз заявил, что от него невозможно подцепить коронавирус, так же, как и он не может передать болезнь кому-либо, однако маску и перчатки всегда носит с собой в кармане шубы. Как отметил Дед Мороз, он старается соблюдать правила эпидемиологической безопасности, поскольку они едины для всех.



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