Сына Байдена поймали на неуплате налогов

15.12.2020, 3:10, Новости дня

Сын кандидата в президенты США Джозефа Байдена Хантер Байден скрыл от налоговой системы порядка 400 тыс. долларов, заработанных им в совете директоров украинской газовой компании Burisma, сообщили американские СМИ.

В письме юриста Эрвина Шервина сыну Байдена указывается, что его заработок в Burisma в 2014 году составил 1 млн 247 тыс. 328 долларов, в то время как в налоговой декларации был указан доход 847 тыс. 328 долларов, пишет Fox News.

«В 2014 году вы вошли в состав совета директоров Burisma, и нам все еще необходимо внести поправки в вашу отчетность о прибыли за 2014 год, чтобы отразить неучтенный доход Burisma. Это примерно на 400 тыс. долларов больше», – говорится в письме Шервина сыну Байдена. В этом же письме говорится, что в 2015 году он получил доход в размере 2 млн 478 тыс. 208 долларов.

Напомним, американский минюст запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями.

Ранее Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Президент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.