 

Дистанционку ввели в школах Курской области из-за ледяного дождя

15.12.2020, 3:10, Новости дня

Руководство Курской области из-за ледяного дождя ввело для учеников начальных классов дистанционное обучение и решило не выпускать в рейсы школьные автобусы.

Ледяной дождь, редкое погодное явление, превратил в каток дороги и тротуары в Брянской, Калужской, Белгородской областях и других регионах ЦФО в понедельник. В Курской области региональное управление МЧС посоветовало автомобилистам резко не тормозить и держать дистанцию не менее 15 метров даже при скорости 30 километров в час.

«Комитет образования и науки Курской области рекомендовал директорам школ организовать процесс обучения учеников начальных классов дистанционно в связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед), а также не выпускать школьные автобусы в рейс. Принимая решение об отмене автобусных перевозок, директора школ обязаны уведомить родителей об этом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным ГУ МЧС по региону, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера вторника. 



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