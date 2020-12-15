 

Nokia представила в РФ самый доступный из своих смартфонов

15.12.2020, 2:50, Новости дня

Самый доступный из смартфонов, выпущенный под брендом Nokia, представлен на российском рынке. Речь идет о модели C1 Plus, который производитель планирует продавать по 6120 рублей.

Ранее предполагалось, что гаджет будет работать на операционной системе Android 11 Go Edition. Однако, как стало известно, на него все-таки установят Android 10.

В Европе такой аппарат продают по 69 евро. На Nokia C1 Plus установлен дисплей с диагональю 5,45 дюйма, гарантирующий качество изображения на уровне HD+. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Также здесь установлена батарея на 2500 мАч. А сот объем памяти более чем скромен. Оперативной – всего 1Гб, основной – 16 Гб. Кроме прочего, устройство поддерживает Wi-Fi и Bluetooth 4.2, в нем можно установить две SIM-карты.



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