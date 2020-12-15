Компания Xiaomi выпустила индукционную плиту, на которой можно готовить без посуды

15.12.2020, 2:50, Новости дня

По информации производителя, новая индукционная плита Mijia Double-Port Cooker, выпущенная под брендом Xiaomi, может работать в привычном режиме или использоваться как большая сковорода.

Соответствующий режим предусмотрен в перечне команд. В данном случае, поджарить что-либо модно просто на поверхности плиты, не используя сковородку.

Также на плите можно готовить сразу по два различных блюда, для каждого из которых необходим свой температурный режим. Мощность устройства – 2,2 кВт. В данный момент плиту можно заказать за 135 американских долларов. Но когда продукт пойдет в массовое производство и попадет на полки розничных магазинов, он станет дороже, поясняют представители компании Xiaomi.