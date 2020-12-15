Все четверо погибли сразу – Личное мнение
15.12.2020, 2:42, Разное
В Кабардино-Балкарии произошла жуткая авария. Land Cruiser столкнулся с ВАЗом. Результат: вся семья, ехавшая в «легковушке» погибла.
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
Четверо трупов, два из них — детские.
Когда я читала строки ниже, у меня к горлу подкатывал ком ярости.
Мужчина на дорогом джипе вылетел на встречку и столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой находилась семья с двумя детьми.
За рулём внедорожника «Ленд Крузер» был родной брал Вячеслава Битарова — главы республики Северная Осетия…
Удар был такой силы, сто все четверо, находившиеся в легковушке, погибли сразу. А сам Битаров серьёзно не пострадал, — его спасла продвинутая система безопасности и большие габариты его машины. Телеграм-канал Baza.
Издание Кавказ.Реалии, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет:
Из-за огласки по документам думают провести другого водителя. Хотя идёт следствие, но по предварительным данным это водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу. Но виноватым попытаются сделать водителя «ВАЗ».
Я не знаю, правда ли это или нет, но я нисколько не буду удивлена, если всё вышесказанное, включая попытки отмазать брата главы Осетии, окажется правдой.
Больше скажу: я буду страшно удивлена, если всё вышесказанное, включая попытки отмазать брата главы Осетии, окажется ложью.
И вот то, чему я буду удивлена и чему — не буду, меня и страшит, и вгоняет в ярость.
Страшно и горько — жить в обществе, в котором уход от отвественности высокопоставленных виновных — это норма.
Страшно и горько — жить в обществе, в котором можно всмятку разбить целую семью и отмазаться только потому, что у тебя — большие связи, а у родственников убитых таких связей нет.
Страшно и горько — жить в обществе, в котором закон — не для всех.
А вам страшно? Что чувствуете?
Источник: Лена Миро
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