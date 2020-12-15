Все четверо погибли сразу – Личное мнение

15.12.2020, 2:42, Разное

В Кабардино-Балкарии произошла жуткая авария. Land Cruiser столкнулся с ВАЗом. Результат: вся семья, ехавшая в «легковушке» погибла.



Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Четверо трупов, два из них — детские.



Когда я читала строки ниже, у меня к горлу подкатывал ком ярости.

Мужчина на дорогом джипе вылетел на встречку и столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой находилась семья с двумя детьми.

За рулём внедорожника «Ленд Крузер» был родной брал Вячеслава Битарова — главы республики Северная Осетия…

Удар был такой силы, сто все четверо, находившиеся в легковушке, погибли сразу. А сам Битаров серьёзно не пострадал, — его спасла продвинутая система безопасности и большие габариты его машины. Телеграм-канал Baza.

Издание Кавказ.Реалии, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет:

Из-за огласки по документам думают провести другого водителя. Хотя идёт следствие, но по предварительным данным это водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу. Но виноватым попытаются сделать водителя «ВАЗ».



Я не знаю, правда ли это или нет, но я нисколько не буду удивлена, если всё вышесказанное, включая попытки отмазать брата главы Осетии, окажется правдой.

Больше скажу: я буду страшно удивлена, если всё вышесказанное, включая попытки отмазать брата главы Осетии, окажется ложью.

И вот то, чему я буду удивлена и чему — не буду, меня и страшит, и вгоняет в ярость.

Страшно и горько — жить в обществе, в котором уход от отвественности высокопоставленных виновных — это норма.

Страшно и горько — жить в обществе, в котором можно всмятку разбить целую семью и отмазаться только потому, что у тебя — большие связи, а у родственников убитых таких связей нет.

Страшно и горько — жить в обществе, в котором закон — не для всех.

А вам страшно? Что чувствуете?