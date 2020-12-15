 

Все четверо погибли сразу – Личное мнение

15.12.2020, 2:42, Разное

В Кабардино-Балкарии произошла жуткая авария. Land Cruiser столкнулся с ВАЗом. Результат: вся семья, ехавшая в «легковушке» погибла.


 Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Четверо трупов, два из них — детские.


Когда я читала строки ниже, у меня к горлу подкатывал ком ярости.

Мужчина на дорогом джипе вылетел на встречку и столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой находилась семья с двумя детьми.

За рулём внедорожника «Ленд Крузер» был родной брал Вячеслава Битарова — главы республики Северная Осетия…

Удар был такой силы, сто все четверо, находившиеся в легковушке, погибли сразу. А сам Битаров серьёзно не пострадал, — его спасла продвинутая система безопасности и большие габариты его машины. Телеграм-канал Baza.

Издание Кавказ.Реалии, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет: 

Из-за огласки по документам думают провести другого водителя. Хотя идёт следствие, но по предварительным данным это водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу. Но виноватым попытаются сделать водителя «ВАЗ».

 Я не знаю, правда ли это или нет, но я нисколько не буду удивлена, если всё вышесказанное, включая попытки отмазать брата главы Осетии, окажется правдой.  

Больше скажу: я буду страшно удивлена, если всё вышесказанное, включая попытки отмазать брата главы Осетии, окажется ложью.

  И вот то, чему я буду удивлена и чему — не буду, меня и страшит, и вгоняет в ярость.

Страшно и горько — жить в обществе, в котором уход от отвественности высокопоставленных виновных — это норма.

Страшно и горько — жить в обществе, в котором можно всмятку разбить целую семью и отмазаться только потому, что у тебя — большие связи, а у родственников убитых таких связей нет.

Страшно и горько — жить в обществе, в котором закон — не для всех.

А вам страшно? Что чувствуете?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Мир полон странных загадок, и тому подтверждение – карта Урбано Монте

09.07 / Машкова стыдилась сниматься в сериале “Не родись красивой” из-за отца

03.07 / Мнение: Как открывались главные музеи России. Не после карантина, а по-настоящему

15.05 / Внимание! Воздух в маникюрном салоне наполнен канцерогенами

23.11 / Зять и тезка Андрея Григорьева-Апполонова купил шикарный особняк на Рублевке

11.10 / Марина Хлебникова после долгого отсутствия в Instagram поприветствовала подписчиков

14.10 / Врач рассказала о правилах ухода за кожей в холодное время года

21.10 / Мнение: Волны и сезоны

28.11 / При подрыве мины в Карабахе погибли четыре человека

06.08 / Женщина в черном: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска