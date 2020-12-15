Американские инженеры попытались опровергнуть теорию относительности Эйнштейна

15.12.2020, 2:16, Новости дня

Исследователи из Университета штата Северная Каролина на основе современных математических построений создали теорию пространства-времени, которая, по их словам, объясняет устройство мира лучше, чем проверенная сотней лет экспериментов и возражений теория относительности.

Сформулировали новую теорию два профессора машиностроения Ларри Сильверберг и Джеффри Айшен. Для описания взаимодействия материи, пространства и времени американские ученые ввели понятие «фрагмент энергии». По их представлению, это основная и неделимая структура, из которой состоит вся известная нам Вселенная – от субатомных частиц до звезд и галактик. Свои умозаключения и созданный ими математический аппарат они опубликовали в журнале Physics Essays, пишет Naked Science.

Сильверберг и Айшен предлагают сделать следующий шаг в познании мира человечеством. По их словам, на нынешнем уровне в физике существует дихотомия волны и частицы. Последняя – элемент материи – существует в конкретной точке пространства. Тогда как волна существует везде, кроме точки, из которой была испущена. «Фрагменты энергии» объединяют эти две сущности. По мнению авторов статьи, энергия всегда «протекает» через области пространства и времени. Эти потоки нигде не начинаются и не заканчиваются, а также никогда не пересекаются.

Идея потоков, которые и получили название «фрагменты энергии», возникла при попытке создания способов математического описания бесконечно перетекающей энергии. В основу теории Сильверберга и Айшена легла наиболее эффективная математическая модель из найденных. Потоки в ней определяются простым уравнением A=-a/r, где a – интенсивность, а r – функция расстояния.

В качестведоказательства Джеффри и Ларри применили свои построения к двум наиболее известным подтверждениями теории Эйнштейна. Речь идет о вычислении аномальной прецессии перигелия Меркурия и гравитационном отклонении света. Полученные с учетом «фрагментов энергии» результаты совпали с таковыми в рамках теории относительности. Были ли они проще, не уточняется.

Поскольку в открытом доступе есть только краткое изложение теории, трудно судить, насколько теория Сильверберга и Айшена выдерживает критику. Эссе за авторством Ларри размещено на портале The Conversation, и в нем приведены лишь два наглядных доказательства. Если работа американских ученых привлечет достаточное внимание научного сообщества, возможно, возникнет дискуссия. В ходе нее станет понятно, насколько новая теория полезна для науки, не избыточна ли она либо не содержатся ли в ней фундаментальные недостатки.

Стоит отметить, что «нападки» на теорию относительности – не самое редкое явление в науке. Ежегодно возникают различные математические построения, на первый взгляд опровергающие ее. После независимого рецензирования, как правило, оказывается, что даже такая обоснованная критика постулатов современной физики несостоятельна. Крайне редко подобные научные работы привносят действительно полезные данные в науку. Например, улучшенный математический аппарат или более эффективные при вычислении построения. Однако фундаментально опровергнуть или хотя бы пошатнуть теорию относительности более чем за 100 лет с момента ее формирования так и не удалось. Наоборот, все новые открытия снова и снова ее подтверждают.

Между тем, в апреле ученые с помощью самого большого телескопа на Земле нашли звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.