Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена на выборах президента США

15.12.2020, 2:02, Новости дня

Коллегия выборщиков большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, за Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис свои голоса отдали 302 выборщика, за действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса – 232. Для победы необходимо получить минимум 270 голосов. Всего в голосовании участвуют 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.

По состоянию на 0.40 15 декабря остаются неизвестными только результаты голосования выборщиков на Гавайях (штат проголосовал за Байдена – Харрис, они должны получить еще четыре голоса).

Окончательные результаты должны стать известны к утру 15 декабря по Киеву.

После этого результаты голосования коллегии выборщиков направят в Сенат. Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.